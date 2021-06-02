Задержанный Гудков находится в изоляторе на Петровке

Москва, 2 июня. Правоохранители задержали бывшего депутата Дмитрия Гудкова. После допроса он стал подозреваемым в преступлении. Временно фигурант помещен в ИВС на Петровке.

По данным ОНК, у экс-парламентария все в порядке со здоровьем, нет жалоб и на условия содержания в камере.

Вместе с Гудковым в одном помещении содержится обвиняемый по уголовному делу о преступлении экономического характера. Сам бывший политик попросил принести ему книги и тапочки. У него есть свой матрас и принадлежности для гигиены. Факт отсутствия телевизора не удручает Гудкова, сообщал ФАН.