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02 июня 11:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:45
Общество
РФ и ФРГ должны обсудить вопрос совместного производства вакцин
11:44
Экономика
Матвиенко высказала свою позицию по социальной газификации
11:44
Общество
Попова заявила, что РФ лучше других стран подготовилась к «эпидемиологическим шокам»
11:44
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу на Марксистской улице в Москве
11:44
Армия
В МИД РФ отказали США в выводе ряда стратегических носителей из-под действия СНВ-3
11:44
Происшествия
Дети лишились в Петербурге телефонов в туалете заведения фастфуда
11:43
Общество
Роспотребнадзор назвал неизбежным возникновение новых пандемий
11:43
США
«Приграничный царь»: Камалу Харрис упрекают за бездействие по вопросу миграции
11:41
Общество
Попова сообщила о возможности ученых РФ создавать вакцины за четыре месяца
11:41
Общество
Попова сообщила о нехватке кадров по биологической безопасности в РФ
11:40
Общество
«Почта России» запускает экспресс-доставку отправлений из отделений на дом
11:39
Общество
Беглов осмотрел на ПМЭФ посвященный Петербургу стенд
11:39
Армия
Свыше 70 военнослужащих ЗВО направлены в Тульскую область для строительства мостов
11:38
Политика
В Германии назвали «Северный поток — 2» важным для Европы проектом
11:37
Общество
Амурская тигрица Таня умерла в калининградском зоопарке
11:35
Происшествия
Жена Гудкова прокомментировала информацию об изъятых во время обыска патронах
11:35
Происшествия
В Петербурге годовалый ребенок выпил эфирное масло и попал больницу
11:35
Происшествия
Суд наказал получившую 26 тыс. руб. взятки от студента преподавательницу в Саратове
11:33
Общество
РФ выражает надежду на возобновление чартеров с Египтом в скором времени
11:32
Политика
Рябков рассказал о предложении России обнулить дипломатические ограничения с США
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Задержанный Гудков находится в изоляторе на Петровке

Происшествия
Задержанный Гудков находится в изоляторе на Петровке
vk.com  /  Дмитрий Гудков

Москва, 2 июня. Правоохранители задержали бывшего депутата Дмитрия Гудкова. После допроса он стал подозреваемым в преступлении. Временно фигурант помещен в ИВС на Петровке.

По данным ОНК, у экс-парламентария все в порядке со здоровьем, нет жалоб и на условия содержания в камере.

Вместе с Гудковым в одном помещении содержится обвиняемый по уголовному делу о преступлении экономического характера. Сам бывший политик попросил принести ему книги и тапочки. У него есть свой матрас и принадлежности для гигиены. Факт отсутствия телевизора не удручает Гудкова, сообщал ФАН.

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Все новости / Происшествия / Задержанный Гудков находится в изоляторе на Петровке
задержание гудков изолятор
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