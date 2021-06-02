В Химках сбивший ребенка автомобилист скрылся с места ДТП

Москва, 2 июня. Девочка каталась на самокате возле дома №59 по Молодёжной улице в Химках и была сбита неустановленным автомобилем.

Катавшийся на самокате ребенок остался жив после того, как попал под колеса машины. Девочку передали врачам. Виновник ДТП скрылся, его поисками занимаются сотрудники правоохранительных органов. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ФАН рассказывал, что в смертельном ДТП по Симферополем погиб 15-летний подросток. Он находился за рулем отечественного автомобиля. Юноша не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mercedes.