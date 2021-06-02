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02 июня 10:14
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новостей
10:13
Общество
Опубликованы фотографии с кофе-брейка для журналистов на ПМЭФ
10:12
Экономика
Несетевые аптеки смогут продавать некоторые лекарства дистанционно
10:11
Общество
Сферу киберспорта и гейминга в РФ предложили регулировать на законодательном уровне
10:10
Спорт
Объявлен окончательный состав сборной России по футболу на Евро-2020
10:10
Происшествия
Житель Петербурга изнасиловал и ограбил дома студента из Германии
10:08
Общество
Власти Москвы сообщили о запуске проекта «Мобильный инспектор» еще в восьми округах
10:08
Происшествия
Судья Мартынова призналась в посредничестве при передаче взятки
10:07
Политика
В МИД России анонсировали ряд некомфортных сигналов для США
10:07
Общество
Гендиректор турагентства посоветовал россиянам самые дешевые направления для отдыха
10:06
Политика
В МИД России сообщили, что формат встречи Путина и Байдена еще не согласован
10:06
Армия
Молодые летчики армейской авиации ВВО совершили первые вылеты
10:05
Общество
Популярный напиток оказался эффективен против болезней мозга и сердца
10:04
Происшествия
Стало известно время начала заседания по делу Пивоварова
10:03
Происшествия
В Химках сбивший ребенка автомобилист скрылся с места ДТП
10:03
Общество
Почти 70 тысяч человек обследовались в павильонах «Здоровая Москва» за три недели
10:01
Политика
Депутат Рады рассказал, как отказ от торговли с РФ обернулся катастрофой для Украины
10:00
Шоу-бизнес
Мечтавшая о знакомстве с Водяновой Бузова «атаковала» модель
10:00
Интервью
Последнее интервью с Александром Майкапаром: Я завершу дела — и мне не будет страшно
09:59
Политика
В МИД России сообщили о возможном совместном документе Путина и Байдена
09:58
Общество
Про «черную плесень», новые штаммы COVID-19 и выбор вакцины расскажет инфекционист Яковлев
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В Химках сбивший ребенка автомобилист скрылся с места ДТП

Происшествия
В Химках сбивший ребенка автомобилист скрылся с места ДТП
pixabay.com

Москва, 2 июня. Девочка каталась на самокате возле дома №59 по Молодёжной улице в Химках и была сбита неустановленным автомобилем.

Катавшийся на самокате ребенок остался жив после того, как попал под колеса машины. Девочку передали врачам. Виновник ДТП скрылся, его поисками занимаются сотрудники правоохранительных органов. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ФАН рассказывал, что в смертельном ДТП по Симферополем погиб 15-летний подросток. Он находился за рулем отечественного автомобиля. Юноша не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mercedes.

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Все новости / Происшествия / В Химках сбивший ребенка автомобилист скрылся с места ДТП
дтп ребенок химки
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