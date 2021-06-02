Почти 70 тысяч человек обследовались в павильонах «Здоровая Москва» за три недели

Москва, 2 июня. Медобследование в павильонах «Здоровая Москва» с момента начала их работы прошли более 67 тыс. человек, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Павильоны функционируют в городе три недели и пользуются популярностью у жителей. Это важно, поскольку выявление заболеваний на ранних стадиях — ключ к успешному лечению, отметила заместитель главы Москвы.

«Более 26 тыс. человек, то есть около 40%, уже направлены на дополнительные обследования. Из них 91% — в поликлиники, 5%— в центры амбулаторной онкопомощи и 4% — в Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии. С ними на связи врачи телемедицинского центра, которые будут вести пациентов до момента назначения лечения», — уточнила Ракова.

Павильоны «Здоровая Москва» работают в 46 парках столицы. В них можно не только пройти медицинское обследование, но и вакцинацию от коронавируса. Работают павильоны ежедневно 08:00 до 20:00 часов без перерывов и выходных.

Бесплатные профилактические медосмотры для населения организуют во многих российских городах. В Петербурге жителям в мае предлагали провериться на наличие меланомы, пишет газета «Петербургский дневник». Акция проводилась при поддержке администрации Фрунзенского района.