Столичные коммунальщики занялись благоустройством острова Балчуг

Москва, 2 июня. Комплексное благоустройство на острове Балчуг в Москве начали столичные коммунальные службы. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Работы идут на трех набережных – Софийской, Раушской, Космодамианской, а также в Фалеевском переулке и Репинском сквере. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Кроме того, в рамках благоустройства территории, все воздушные провода будут убраны под землю, что улучшит внешний вид острова. Кроме того, планируется реконструировать водосточную сеть и установить новые дождеприемные колодцы.

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