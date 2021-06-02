Аферисты выманили деньги у ветерана, которого Путин укрыл плащом на параде Победы

Москва, 2 июня. Мошенники украли все сбережения у ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, которого на параде Победы укрыл от холода плащом президент РФ Владимир Путин.

Злоумышленники убедили пенсионера снять со счета 400 тыс. рублей и передать их третьим лицам. Один из банды представился сотрудником полиции.

После этого 96-летний ветеран обратился за помощью в ОМВД России по району Текстильщики. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают мошенников.

Василий Пронин был участником битвы на Курской дуге. Во время парада Победы 9 мая он сидел рядом с Владимиром Путиным.

Недавно группа мошенников обманула 65-летнюю жительницу Ленобласти почти на 300 тысяч рублей. Неизвестный мужчина позвонил женщине и представился сотрудником банка.