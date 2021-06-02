Облачная погода и 20 градусов тепла ожидают москвичей 2 июня

Москва, 2 июня. Дневная температура воздуха в Москве 2 июня составит 20-22 градуса выше нуля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В ночь на 3 июня похолодает. По прогнозам синоптиков, после полуночи ожидается не более семи градусов тепла. Несмотря на переменную облачность, дожди не прогнозируются.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, примерно 6-11 м/с. Атмосферное давление составит примерно 755 мм ртутного столба.

Недавно научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в Центральном федеральном округе. По его словам, в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до 25 градусов.