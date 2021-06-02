Именем Петра Чайковского названа одна из площадей Москвы

Москва, 2 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о переименовании 19 площадей, улиц и скверов. Теперь горожане и гости столицы смогут посетить площадь, названные именами знаменитых россиян.

Так, в столице появится площадь, названная в честь композитора Петра Чайковского, балерины Галины Улановой, легенды мирового хоккея Валерия Харламова. Указ был подписан лично мэром Сергеем Собяниным, подтвердили в пресс-службе градоначальника.

«Порядка двух десятков безымянных скверов, площадей, улиц и «номерных» проектируемых проездов получили свои наименования. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — передает пресс-служба.

Также присвоены названия улицам в честь Героя Советского Союза, главного маршала бронетанковых войск Петра Ротмистрова, архитектора, мастера ландшафтной архитектуры Виталия Долганова, олимпийского чемпиона и чемпиона Европы, футболиста Игоря Нетто, сообщает интернет-портал «Взгляд».

Ранее Собянин поздравил столичных школьников с блестящим выступлением на Всероссийской олимпиаде. Градоначальник был приятно удивлен результатами, вспомнив как ему самому сложно было участвовать в школьной олимпиаде.