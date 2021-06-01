Адвокат сообщил о задержании тети Гудкова Ирины Ермиловой

Москва, 1 июня. Ирина Ермилова, которая является родственницей задержанного экс-депутата Дмитрия Гудкова, также получила статус подозреваемой.

Стало известно о задержании родственницы Дмитрия Гудкова — Ирины Ермиловой, которая приходится экс-депутату Госдумы тетей. Она, как и Гудков, находится в статусе подозреваемой, сообщил адвокат Александр Альдаев.

Ранее в квартирах экс-депутата прошли обыски, при которых сам подозреваемый присутствовал. После этого его увезли в Главное следственное управление ГУ МВД для допроса.

Обыски были связаны с задолженностью по оплате за аренду нежилого помещения в период с 2015 по 2017 год, писал ФАН.