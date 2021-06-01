Экс-депутату Гудкову присвоили статус подозреваемого

Москва, 1 июня. Экс-депутату Дмитрию Гудкову присвоили статус подозреваемого, сообщил его адвокат Александр Альдаев.

Правоохранители ранее завершили обыск в квартирах Дмитрия Гудкова. Далее его увезли в Главное следственное управление ГУ МВД для допроса. Сам подозреваемый присутствовал при обысках.

Следственные мероприятия связаны с задолженностью по оплате за аренду нежилого помещения в период с 2015 по 2017 год.

Сотрудники полиции наведались домой и к Александру Соловьеву, который ранее был председателем признанной нежелательной на территории РФ организации «Открытая Россия»1, сообщал ФАН.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ