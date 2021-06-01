Приуроченную к юбилею «Вечерней Москвы» фотовыставку открыли на Гоголевском бульваре

Москва, 1 июня. Фотовыставка, приуроченная к юбилею газеты «Вечерняя Москва», открылась на Гоголевском бульваре в столице. Издание приглашает жителей и гостей города посмотреть на редкие плакаты.

Газете исполнится 100 лет в 2023 году, и за время ее выпуска материалы издания перешли в Сеть. Однако многие продолжают выписывать «Вечернюю Москву» в бумажном виде.

«Нам бы хотелось, чтобы и вы познакомились с ним — нашим удивительным веком», — отметила редакция.

За все время существования издания вышло 30 тысяч номеров «Вечерней Москвы». Фотовыставка отразила на ярких плакатах основные вехи прошлого столетия и историю каждого десятилетия, начиная с 1923 года. Прошлое газеты также рассказывает историю столицы, отмечает «Вечерняя Москва».

Фотовыставка под названием #Ценныекадры открылась в марте на площади перед зданием Северного речного вокзала Москвы. Проект посвятили работникам сферы ЖКХ.