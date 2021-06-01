Более четырех тысяч заявок на догазификацию поступило от жителей Подмосковья

Москва, 1 июня. Стать участниками программы социальной газификации могут 80-100 тысяч подмосковных домовладений. Об этом заявил гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В Московской области уже стартовала кампания по сбору заявок на эту программу. В настоящий момент получено свыше четырех тысяч сообщений, отметил глава предприятия.

Пока заявки принимаются очно, однако вскоре начнется онлайн-прием, подчеркнул Баранов. Гражданам понадобится только указать паспортные данные и подтвердить право собственности на домовладение или земельный участок.

«Мы уверены, что с момента, когда для наших жителей откроется возможность подачи заявок онлайн, процесс пойдёт ещё быстрее», — заявил Баранов в эфире «Радио 1».

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о бесплатной газификации. Теперь от газовой трубы, проложенной в населенный пункт, до границы земельного участка конкретного жильца газ будут обязаны подвести за счет средств государства.