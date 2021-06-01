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01 июня 20:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:32
Общество
Глава СК наградил юных героев за спасение чужих жизней в онлайн-режиме
20:31
Политика
Политолог Кондакова предрекла серию жестких сигналов России для США
20:31
Политика
В Вашингтоне рассказали, для чего нужна встреча Путина и Байдена
20:30
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании тети Гудкова Ирины Ермиловой
20:30
Спорт
Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Польши
20:28
Общество
Власти Марий Эл сообщили подробности реализации нацпроекта «Образование» в регионе
20:27
Происшествия
Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба
20:26
Политика
Председатель Госдумы потребовал оценить причины распада Советского Союза
20:26
Шоу-бизнес
Актриса Эмбер Херд избежит наказания за дачу ложных показаний против Джонни Деппа
20:24
Общество
«Почему меня хотели там оставить?»: Мира Тэрада вернулась из американской тюрьмы
20:22
Общество
Аэропорт Белгорода намерен принять более 500 тысяч пассажиров в 2022 году
20:19
Общество
Адвокат Пашков отозвал свой иск к ПФК «Крылья Советов»
20:18
Экономика
Совет Федерации проработал пути развития малых форматов торговли в РФ
20:18
Шоу-бизнес
Лидер «Коммунистов России» заявил, что юристы проверят клип Линдеманна на экстремизм
20:18
Происшествия
Экс-депутату Гудкову присвоили статус подозреваемого
20:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова воссоединилась с бывшим мужем ради дня рождения их сына
20:15
Экономика
Эксперты озвучили мнение относительно стоимости биткоина летом
20:13
Общество
Российский союз туриндустрии озвучил срок возможного открытия Турции
20:13
Происшествия
Изнасилованная в Петербурге студентка лишилась денег и iPhone
20:12
Армия
Израиль запросит у США 1 млрд долларов в качестве военной помощи
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Более четырех тысяч заявок на догазификацию поступило от жителей Подмосковья

Экономика
Более четырех тысяч заявок на догазификацию поступило от жителей Подмосковья
pixabay.com

Москва, 1 июня. Стать участниками программы социальной газификации могут 80-100 тысяч подмосковных домовладений. Об этом заявил гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В Московской области уже стартовала кампания по сбору заявок на эту программу. В настоящий момент получено свыше четырех тысяч сообщений, отметил глава предприятия.

Пока заявки принимаются очно, однако вскоре начнется онлайн-прием, подчеркнул Баранов. Гражданам понадобится только указать паспортные данные и подтвердить право собственности на домовладение или земельный участок.

«Мы уверены, что с момента, когда для наших жителей откроется возможность подачи заявок онлайн, процесс пойдёт ещё быстрее», — заявил Баранов в эфире «Радио 1».

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о бесплатной газификации. Теперь от газовой трубы, проложенной в населенный пункт, до границы земельного участка конкретного жильца газ будут обязаны подвести за счет средств государства.

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Все новости / Экономика / Более четырех тысяч заявок на догазификацию поступило от жителей Подмосковья
газ газификация домовладения
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