Садовод Расулов предупредил дачников Подмосковья о нашествии тли

Москва, 1 июня. Нашествие тли ожидается этим летом в садах Московской области. Садовод Рустам Расулов призвал дачников немедленно начать борьбу с вредителями.

Ожидающееся в Подмосковье потепление будет благоприятствовать размножению тли и других вредных насекомых. Чтобы спасти урожай, необходимо начать борьбу с ними уже в ближайшие выходные, рассказал Рустам Расулов в беседе с «Радио 1».

«Если вы ничего не делаете, если не опрыскиваете простыми средствами – не химическими, а простыми, то тля может погубить урожай», – предупредил садовод.

Он добавил, что в следующие выходные в регионе уже установится сухая погода, поэтому тли, комаров и других вредителей появится очень много. Садоводам следует все силы бросить на борьбу с насекомыми, подчеркнул специалист.

Одним из способов спасения от комариных укусов является высадка бархатцев и мяты под окнами дома, сообщили ранее в Союзе садоводов Московской области. Запах этих растений способен отталкивать паразитов.