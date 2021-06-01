Полиция Москвы задержала двух наркодилеров с 13 кг запрещенных веществ

Москва, 1 июня. Столичные транспортные полицейские задержали двоих местных жителей с крупной партией синтетического наркотика.

Шестнадцать свертков с порошком обнаружили и изъяли в стоящем на парковке аэропорта Шереметьево автомобиле. После экспертизы содержимого выяснилось, что в пакетиках находилось почти 13 килограммов наркотического вещества.

В дежурную часть доставили местную жительницу и ее молодого подельника, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО. Полицейские обыскали квартиру задержанной москвички и обнаружили там еще одну крупную партию наркотиков.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном обороте запрещенных веществ в особо крупном размере. Молодого человека арестовали. В отношении его сообщницы решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в МВД сообщили о снижении количества наркозависимых в России, писал ФАН.