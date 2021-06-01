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01 июня 17:30
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новостей
17:30
Происшествия
Жажда денег обернулась колонией для краснодарского адвоката
17:30
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Пожарные в Тюменской области спаслись в реке от огня
17:29
Общество
Жителей России предупредили о заморозках в июне
17:28
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:27
Армия
В Польше назвали сделку Варшавы и Анкары по беспилотникам «сигналом для России»
17:26
Общество
Минздрав Германии снизил уровень опасности распространения COVID-19 в стране
17:26
Экономика
Москва и Петербург объединятся для защиты и поддержки инвесторов
17:24
Политика
В Москве позитивно оценили решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»
17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
Общество
Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
17:15
Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
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Полиция Москвы задержала двух наркодилеров с 13 кг запрещенных веществ

Происшествия
Полиция Москвы задержала двух наркодилеров с 13 кг запрещенных веществ
Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Москва, 1 июня. Столичные транспортные полицейские задержали двоих местных жителей с крупной партией синтетического наркотика.

Шестнадцать свертков с порошком обнаружили и изъяли в стоящем на парковке аэропорта Шереметьево автомобиле. После экспертизы содержимого выяснилось, что в пакетиках находилось почти 13 килограммов наркотического вещества.

В дежурную часть доставили местную жительницу и ее молодого подельника, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО. Полицейские обыскали квартиру задержанной москвички и обнаружили там еще одну крупную партию наркотиков.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном обороте запрещенных веществ в особо крупном размере. Молодого человека арестовали. В отношении его сообщницы решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в МВД сообщили о снижении количества наркозависимых в России, писал ФАН.

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москва полиция наркотики задержание таблетки
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