Экс-депутат Шашурин заявил в полицию об исчезновении со счета 180 млн долларов

Москва, 1 июня. Бывший депутат Сергей Шашурин обратился в правоохранительные органы после исчезновения с его банковского счета 180 млн долларов.

Экс-депутат Госдумы Сергей Шашурин заявил, что с его банковского счета исчезли 182 миллиона долларов. По факту обращения Шашурина правоохранители организовали проверку.

В банке заявили об отсутствии названого счета, а также озвученных клиентом средств. Сергей Шашурин в беседе с порталом «Царьград» пояснил, что его капитал лежал на нескольких счетах.

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