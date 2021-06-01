Гудкова увезли в московскую квартиру для обыска по делу о неуплате долга

Москва, 1 июня. Сотрудники полиции завершили обыск на даче у Дмитрия Гудкова и перевезли его в столичную квартиру для продолжения оперативных мероприятий.

Ранее отец Дмитрия Гудкова Геннадий написал в социальной сети, что на дачу прибыли сотрудники ОМОН. Также известно о проведении обысков у главы штаба политика Виталия Венидиктова и экс-председателя признанной нежелательной в РФ организации «Открытая Россия»1 Александра Соловьева.

Гудков проходит свидетелем по делу о причинении имущественного ущерба собственнику нежилого помещения. Речь идет о неуплате долга по договору аренды подвала на улице Солженицына в Москве.

Накануне бывший координатор «Открытки» Татьяна Усманова назвала истинную причину обыска у Александра Соловьева, писал ФАН.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ