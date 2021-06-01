Экс-управляющий «Трансаэро» Котов признан виновным и освобожден в зале суда

Москва, 1 июня. Мосгорсуд рассмотрел жалобу адвокатов Михаила Котова, который ранее был временным управляющим «Трансаэро». Несмотря на признание его вины, он был отпущен на свободу.

Вышестоящий суд приговорил его к полутора годам ограничения свободы за неправомерные действия при банкротстве. Срок давности преступления истек, поэтому фигурант был сразу освобожден.

Изначально он был признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Его приговорили к 5,5 года заключения. Мосгорсуд посчитал, что к фигуранту должна быть применена статья о неправомерных действиях при банкротстве, сообщал «Коммерсантъ».

Бывший главный бухгалтер некогда крупного авиаперевозчика признан виновным в пособничестве, в растрате и сокрытии денежных средств. Ущерб превысил 500 миллионов рублей, сообщал ФАН.