Вакцина «КовиВак» появилась в гражданском обороте в Москве

Москва, 1 июня. Разработанная специалистами Центра имени Чумакова вакцина от коронавируса «КовиВак» появилась в гражданском обороте в Москве, сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

Всего в городе доступно три тысячи доз «КовиВака». Жители столицы смогут получить вакцину в нескольких точках Москвы в ближайшее время. До этого горожан прививали «Спутником V» и «ЭпиВакКороной», сообщает РБК.