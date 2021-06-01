Вакцина «КовиВак» появилась в гражданском обороте в Москве

Москва, 1 июня. Разработанная специалистами Центра имени Чумакова вакцина от коронавируса «КовиВак» появилась в гражданском обороте в Москве, сообщили в департаменте здравоохранения столицы.
Всего в городе доступно три тысячи доз «КовиВака». Жители столицы смогут получить вакцину в нескольких точках Москвы в ближайшее время. До этого горожан прививали «Спутником V» и «ЭпиВакКороной», сообщает РБК.
Лицам преклонного возраста при вакцинации от коронавируса может потребоваться третья доза «КовиВака», рассказал гендиректор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов. Это объясняется менее выраженным иммунным ответом у пожилых людей.