Более 50 миллионов цветов появится на улицах Москвы в 2021 году

Москва, 1 июня. В этом году Москву украсят 54 млн цветов, среди которых будут розы, тюльпаны, гвоздики и многие другие — всего свыше 200 сортов, сообщил в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

В каждом районе города можно будет встретить отдельные клумбы, кашпо и целые цветочные ковры. Растения, которые вскоре украсят город и порадуют его жителей и гостей, пока находятся в теплицах.

«Москва — самый зеленый мегаполис планеты. Парки, скверы и природные территории занимают 49% площади нашего города. А цветы добавляют много ярких, сочных красок в его неповторимый облик», — отметил Собянин.

В конце мая в столице зацвели дикорастущие деревья. Процесс начался раньше, чем ожидалось. Распустились, в частности, черемуха, береза, тополь, ольха, сирень и конские каштаны.