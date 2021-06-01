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Общество
Закон о просветительской деятельности вступил в силу на территории России
09:52
Происшествия
Жители Азербайджана провели акцию памяти в Новосибирске после гибели задержанного
09:52
Общество
ВОЗ решила обозначать новые штаммы коронавируса буквами греческого алфавита
09:50
Происшествия
СК настаивает на продлении ареста для обвиняемого Фургала
09:50
Экономика
Белоруссия сократила внешний долг на 2,5% за четыре месяца
09:49
Происшествия
Подозреваемые в реабилитации нацизма признались и раскаялись
09:47
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о работе Генпрокуратуры РФ в иностранных судах
09:46
Общество
Куда ребенку ехать летом: в детский лагерь, в деревню или поработать в городе?
09:46
Общество
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» посетит с гастролями Египет и ОАЭ
09:43
Армия
Россия проинспектирует район в Эстонии согласно положениям Венского документа
09:42
Общество
Умеренно теплое и «суховатое» лето прогнозируют синоптики в Москве
09:42
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с двумя легковушками на трассе М-4 «Дон», появилось видео
09:41
Шоу-бизнес
Манижа рассказала о своей сексуальности
09:40
Россия
Уральская торговая компания банкротит новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс»
09:40
Наука
Шведские ученые связали риск преждевременных родов с вирусом папилломы человека
09:39
Общество
«Дюна» Дэвида Линча выйдет в 4K Blu-ray
09:39
Общество
Художник из Петербурга придумал набор Lego с персонажами «Деревни дураков»
09:38
Спорт
Как правильно бегать по Петербургу, объяснит директор PushkinRun
09:37
Происшествия
Шесть умерших от COVID-19 человек выловили из индийской реки Ганг
09:36
Общество
Ученые из «Вектора» опровергли возможность пандемии из-за южноиндийского штамма COVID-19
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Умеренно теплое и «суховатое» лето прогнозируют синоптики в Москве

Общество
Умеренно теплое и «суховатое» лето прогнозируют синоптики в Москве
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 1 июня. Лето в Москве будет умеренно теплым и с небольшим недобором по осадкам, экстремальных погодных сценариев не ожидается, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Долгосрочные прогнозы говорят о том, что наступивший летний сезон в столице и центральной части России в целом должен быть вполне благодатным, сообщил синоптик.

«Так, средняя температура воздуха за все лето лишь немного — на 0,5–1,5 градуса — превысит многолетние показатели, норма: ночью +12,3, днем +22,1. А недобор по осадкам составит всего 10–20%, при норме 246 мм. В целом же лето будет умеренно теплым и чуть «суховатым», то есть практически таким, каким оно должно быть в средней полосе России», — сказал специалист в комментарии РИА Новости.

Масштабных и затяжных экстремальных погодных сценариев не ожидается, но без локальных опасных и стихийных гидрометеорологических явлений, прогнозирование которых осуществляется в рамках краткосрочного и среднесрочного прогноза, не обойдется, предупредил синоптик.

Тишковец также дал прогноз относительно начала в Москве купального сезона, пишет «Ридус». По словам синоптика, открыть его можно будет ближе к середине июня. В первые летние выходные жителям столичного региона обещали сухую солнечную погоду с потеплением до +27 градусов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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москва лето тишковец
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