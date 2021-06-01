Умеренно теплое и «суховатое» лето прогнозируют синоптики в Москве

Москва, 1 июня. Лето в Москве будет умеренно теплым и с небольшим недобором по осадкам, экстремальных погодных сценариев не ожидается, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Долгосрочные прогнозы говорят о том, что наступивший летний сезон в столице и центральной части России в целом должен быть вполне благодатным, сообщил синоптик.

«Так, средняя температура воздуха за все лето лишь немного — на 0,5–1,5 градуса — превысит многолетние показатели, норма: ночью +12,3, днем +22,1. А недобор по осадкам составит всего 10–20%, при норме 246 мм. В целом же лето будет умеренно теплым и чуть «суховатым», то есть практически таким, каким оно должно быть в средней полосе России», — сказал специалист в комментарии РИА Новости.

Масштабных и затяжных экстремальных погодных сценариев не ожидается, но без локальных опасных и стихийных гидрометеорологических явлений, прогнозирование которых осуществляется в рамках краткосрочного и среднесрочного прогноза, не обойдется, предупредил синоптик.

Тишковец также дал прогноз относительно начала в Москве купального сезона, пишет «Ридус». По словам синоптика, открыть его можно будет ближе к середине июня. В первые летние выходные жителям столичного региона обещали сухую солнечную погоду с потеплением до +27 градусов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».