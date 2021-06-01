Число невыездных из-за долгов россиян достигло более 5 млн

Москва, 1 июня. Более 5 млн жителей России попали в невыездные списки из-за долгов. Такой информацией поделилась Федеральная служба судебных приставов.

В ФССП отмечают, что по данным на 1 мая число временно ограниченных в праве на выезд должников из РФ насчитывает 5,1 млн лиц, пятая часть из которых проживает в Краснодарском крае, Башкирии и Москве.

Наибольшее количество невыездных россиян находятся в Кубани, где выезд за границу запрещен для 381,4 тыс. местных жителей. В Башкирии проживает 360,5 тыс. невыездных должников.

Кстати, в этом списке Москва заняла третье место с 227,6 тыс. невыездными гражданами. Интересно, что каждое десятое ограничение действует в связи с невыплатой алиментов.