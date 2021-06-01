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08:17
Политика
Правоохранители проводят обыск в квартире Дмитрия Гудкова
08:14
Политика
Медведев рассказал, что «Единую Россию» отличает от КПСС
08:00
Экономика
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
08:00
Общество
Международный день защиты детей: история, традиции, интересные факты
07:58
Политика
«Сливший» базу данных экс-сотрудник ФБК* рассказал о «показухе» в петербургском штабе
07:54
Общество
Число невыездных из-за долгов россиян достигло более 5 млн
07:53
Шоу-бизнес
Страстный поцелуй Тилля Линдеманна с Аглаей Тарасовой спровоцировал слухи о романе
07:52
Политика
Медведев заявил, что Россия устала от конфронтации с западными странами
07:50
Политика
Переговоры Байдена и Путина можно рассекретить
07:43
Экономика
Глава ВТБ рассказал о планах банков на случай усиления санкций США
07:31
Политика
Медведев заявил, что в России останутся две или три крупные партии
07:29
Общество
Солист Rammstein выпустил клип Ich hasse Kinder в День защиты детей
07:24
Общество
Россияне пересядут на электромобили через 20-30 лет
07:20
Общество
Полиция пришла с обысками к экс-председателю «Открытой России»
07:00
Происшествия
Пожарные потушили огонь возле телецентра на севере Сахалина
06:59
Общество
Способ пресечь участие подростков в незаконных акциях назвали в МВД России
06:55
Происшествия
Один человек погиб в ночном ДТП в Новосибирске
06:36
Происшествия
Уровень воды в реках Хабаровска может достигнуть опасной отметки к 10 июня
06:35
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06:30
Общество
Немцы откровенно рассказали о своих впечатлениях от Крыма
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Число невыездных из-за долгов россиян достигло более 5 млн

Общество
Число невыездных из-за долгов россиян достигло более 5 млн
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 1 июня. Более 5 млн жителей России попали в невыездные списки из-за долгов. Такой информацией поделилась Федеральная служба судебных приставов.

В ФССП отмечают, что по данным на 1 мая число временно ограниченных в праве на выезд должников из РФ насчитывает 5,1 млн лиц, пятая часть из которых проживает в Краснодарском крае, Башкирии и Москве.

Наибольшее количество невыездных россиян находятся в Кубани, где выезд за границу запрещен для 381,4 тыс. местных жителей. В Башкирии проживает 360,5 тыс. невыездных должников.

Кстати, в этом списке Москва заняла третье место с 227,6 тыс. невыездными гражданами. Интересно, что каждое десятое ограничение действует в связи с невыплатой алиментов.

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россия суд запрет долги приставы алименты заграница
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