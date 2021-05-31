Белла Потемкина стала участницей страшной аварии

Москва, 31 мая. Модельер Белла Потемкина попала в страшное ДТП в Москве.

Потемкина на большой скорости протаранила ограждение. Автомобиль после аварии превратился в груду металла. В салоне машины находилась сама модельер, дочь Ева и ее собачка.

Потемкина рассказала, что в результате происшествия пострадал лишь автомобиль. Люди, которые находились в салоне, отделались испугом.

Модельер призналась, что авария произошла из-за телефона, которым пользовалась Потемкина во время вождения. Она посоветовала всем поклонникам никогда так не делать.

Ранее сообщалось, что женщина, находившаяся за рулем «Лады-Калины», устроила серьезную аварию в Казани. Она сбила двух человек на пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали.