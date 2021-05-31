Москвичи спасли в лесопарке котенка с сильными ожогами на теле

Москва, 31 мая. Семейная пара из Вешняков спасла жизнь котенку со страшными ожогами по всему телу. Супруги возвращались с прогулки в лесопарке и услышали жалобное мяуканье.

На дороге сидел котенок и отчаянно звал на помощь. Александр и Алина укутали животное в кофту и забрали с собой, сообщили в пресс-службе районного управления.

«Дома мы внимательно рассмотрели животное: по всему телу у него были ожоги в страшных корках, передние лапы разбиты. Видно, что в таком состоянии он находится не первый день», — отметил мужчина.

От котенка сильно пахло бензином. Вероятнее всего малыш залез под капот чьей-то машины и не успел вовремя выбраться. Найденыша незамедлительно отвезли в ветклинику.

Сейчас кот живет у своих спасителей. Первые несколько дней его состояние было очень тяжелым, но вскоре малыш пошел на поправку.

Похожий случай произошел в Мурманске. Там зооволонтеры спасли новорожденного котенка из-под двигателя автомобиля.