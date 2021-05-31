Оправдывавшей терроризм активистке «Левого сопротивления» вынесли приговор

Москва, 31 мая. Активистку «Левого сопротивления» Дарью Полюдову приговорили к шести годам лишения свободы за призывы к терроризму, сообщил ее адвокат Леонид Соловьев.

2-й Западный окружной военный суд признал Полюдову виновной в оправдании терроризма и публичных призывах к экстремистской деятельности. Гособвинитель запрашивал для нее семь лет колонии общего режима и запрет на публикацию контента в Сети сроком на четыре года.

Защита обвиняемой намерена обжаловать решение суда. По словам адвоката, уголовное дело в отношении Полюдовой было возбуждено после ее публикации в социальной сети, где она якобы оправдывала преступления чеченских террористов Шамиля Басаева и Аслана Масхадова.

Суд в Москве приговорил к двум годам тюрьмы бывшего оператора ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Павла Зеленского. Его признали виновным в призывах к экстремизму, сообщал ФАН.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.