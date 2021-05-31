В Сети появились кадры с места крупного пожара в Подмосковье

Москва, 31 мая. Четыре частных жилых дома загорелись в селе Остров Ленинского района. В распоряжении ФАН оказалось видео, снятое на месте происшествия.

На данный момент известно, что среди людей нет пострадавших. Огонь быстро распространяется на ближайшие дома. Всему виной погодные условия.

На место ЧП выехали пожарные, они борются с огнем. Площадь возгорания пока неизвестна, она уточняется.

Ранее пожар вспыхнул в жилом доме на северо-западе Москвы, в результате возгорания пострадали три человека. Все случилось на улице Кулакова, сообщало РИАМО.