Легкоатлета Ильгизара Сафиуллина задержали по подозрению в сбыте наркотиков

Москва, 31 мая. В Москве задержали чемпиона Европы по кроссу среди юниоров с 470 г запрещенных веществ.

28-летнего спортсмена подозревают в торговле наркотиками. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили при обыске 0,5 кг синтетических наркотиков дома у Сафиуллина. По месту регистрации обнаружили порошкообразное вещество, электронные весы и упаковочные пакеты.

В настоящее время он задержан. В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство и сбыт наркотических средств и их аналогов»). Ильгизар Сафиуллин — российский легкоатлет, он специализируется в беге на 3000 метров с препятствиями.

Брошенная парнем наркозависимая девушка скончалась в подъезде в Жуковском, сообщал ФАН. Силовики уверены, что от тела погибшей избавился ее любовник после того, как она «переборщила» с употреблением наркотиков.