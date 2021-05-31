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31 мая 18:41
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новостей
18:39
Происшествия
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили за многомиллионную растрату
18:39
Экономика
Мантуров проведет совещание с участниками металлургического рынка РФ
18:38
Политика
Чехия просит Россию не считать ее недружественным государством
18:37
Экономика
Корейская Kia обновила кроссовер Seltos для рынка Китая
18:36
Общество
Яхтенный капитан назвал причину, по которой страдает водный туризм в Петербурге
18:36
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Федора Смолова вышла замуж за скандального блогера
18:32
Наука
Назван фактор, который усугубляет воздействие алкоголя на печень
18:27
Общество
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает часы переработки
18:27
Происшествия
Консультант Госдумы рассказала о состоянии здоровья после ДТП с блогером Билом
18:26
Наука
Доктор Мясников объяснил связь между клетчаткой и долголетием
18:25
Политика
Белоруссия угрожает выйти из проекта Е40 из-за действий Киева
18:25
Общество
Автоюрист усомнился в эффективности идеи установки алкозамков в России
18:22
ФАН-ТВ
Путин дал старт производству автомобилей Aurus. События дня
18:18
Общество
Главред тамбовского портала объяснила важность позитивных новостей в инфополе РФ
18:16
Общество
Рост подростковой преступности и суицидов: Митянина указала на последствия пандемии
18:14
Армия
МИД Турции: Анкара считает недопустимыми требования прекратить использование С-400
18:12
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов рассказал о неразделенной любви к Алике Смеховой
18:11
Экономика
Эксперт Шлеменков рассказал о новых стандартах качества жилья в Подмосковье
18:05
Армия
В Польше стартовали крупные военные учения Dragon-21
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Консультант Госдумы рассказала о состоянии здоровья после ДТП с блогером Билом

Происшествия
Консультант Госдумы рассказала о состоянии здоровья после ДТП с блогером Билом
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Москва, 31 мая. Мария Артемова, получившая травмы после аварии с участием Эдварда Била, перенесла три операции. Сейчас она до сих пор в больнице.

В настоящее время состояние Артемовой улучшилось. Но пока медики не делают никаких прогнозов относительно ее выписки. Она рассказала, что уже может разговаривать, сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла на Садовом кольце 1 апреля. По версии следствия, пранкер Эдвард Бил не справился с управлением, находясь за рулем Audi. Машина вылетела на полосу встречного движения и протаранила несколько автомобилей. Серьезные травмы получила консультант Государственной думы Мария Артемова. Ее адвокаты попросили закрыть возбужденное против Била уголовное дело.

Также блогеру продлили запрет определенных действий еще на два месяца. Решение вынес суд Москвы, сообщал ФАН.

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Все новости / Происшествия / Консультант Госдумы рассказала о состоянии здоровья после ДТП с блогером Билом
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