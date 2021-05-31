Консультант Госдумы рассказала о состоянии здоровья после ДТП с блогером Билом

Москва, 31 мая. Мария Артемова, получившая травмы после аварии с участием Эдварда Била, перенесла три операции. Сейчас она до сих пор в больнице.

В настоящее время состояние Артемовой улучшилось. Но пока медики не делают никаких прогнозов относительно ее выписки. Она рассказала, что уже может разговаривать, сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла на Садовом кольце 1 апреля. По версии следствия, пранкер Эдвард Бил не справился с управлением, находясь за рулем Audi. Машина вылетела на полосу встречного движения и протаранила несколько автомобилей. Серьезные травмы получила консультант Государственной думы Мария Артемова. Ее адвокаты попросили закрыть возбужденное против Била уголовное дело.

Также блогеру продлили запрет определенных действий еще на два месяца. Решение вынес суд Москвы, сообщал ФАН.