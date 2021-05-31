Эксперт Шлеменков рассказал о новых стандартах качества жилья в Подмосковье

Москва, 31 мая. Новые стандарты качества недвижимости утвердят в Московской области к июлю. Застройщики просто обязаны соблюдать требования, считает эксперт Евгений Шлеменков.

Соответствующий документ, разработанный по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, включает шесть разделов. Цель инициативы заключается во внедрении новых подходов к проектированию и возведению многоквартирных домов, создании комфортной внутренней среды.

По словам вице-президента общественной организации «Опора России», руководителя направления «Строительство и ЖКХ» Евгения Шлеменкова, введение новых стандартов увеличит привлекательность жилых объектов. При приобретении недвижимости покупатель оценивает не только внешний вид помещения, но и оформление дома снаружи.

«Он обращает внимание на качество, какие-то бытовые условия, которые облегчают жизнь. Это уже реализуется», — цитирует «Радио 1» слова специалиста.

Что касается проблемы с парковкой, то в каждом случае вопрос нужно решать индивидуально. По мнению Шлеменкова, повышение норм строительства может вызвать подорожание жилья, пусть и небольшое. Ранее сообщалось, что даже при продлении программы господдержки спрос на новостройки снизится, а динамика стоимости замедлится. Цены вырастут максимум на 3-5% по итогам второго полугодия.