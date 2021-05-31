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18:39
Происшествия
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили за многомиллионную растрату
18:39
Экономика
Мантуров проведет совещание с участниками металлургического рынка РФ
18:38
Политика
Чехия просит Россию не считать ее недружественным государством
18:37
Экономика
Корейская Kia обновила кроссовер Seltos для рынка Китая
18:36
Общество
Яхтенный капитан назвал причину, по которой страдает водный туризм в Петербурге
18:36
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Федора Смолова вышла замуж за скандального блогера
18:32
Наука
Назван фактор, который усугубляет воздействие алкоголя на печень
18:27
Общество
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает часы переработки
18:27
Происшествия
Консультант Госдумы рассказала о состоянии здоровья после ДТП с блогером Билом
18:26
Наука
Доктор Мясников объяснил связь между клетчаткой и долголетием
18:25
Политика
Белоруссия угрожает выйти из проекта Е40 из-за действий Киева
18:25
Общество
Автоюрист усомнился в эффективности идеи установки алкозамков в России
18:22
ФАН-ТВ
Путин дал старт производству автомобилей Aurus. События дня
18:18
Общество
Главред тамбовского портала объяснила важность позитивных новостей в инфополе РФ
18:16
Общество
Рост подростковой преступности и суицидов: Митянина указала на последствия пандемии
18:14
Армия
МИД Турции: Анкара считает недопустимыми требования прекратить использование С-400
18:12
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Эксперт Шлеменков рассказал о новых стандартах качества жилья в Подмосковье

Экономика
Эксперт Шлеменков рассказал о новых стандартах качества жилья в Подмосковье
vologda-portal.ru  /  Администрация Вологды

Москва, 31 мая. Новые стандарты качества недвижимости утвердят в Московской области к июлю. Застройщики просто обязаны соблюдать требования, считает эксперт Евгений Шлеменков.

Соответствующий документ, разработанный по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, включает шесть разделов. Цель инициативы заключается во внедрении новых подходов к проектированию и возведению многоквартирных домов, создании комфортной внутренней среды.

По словам вице-президента общественной организации «Опора России», руководителя направления «Строительство и ЖКХ» Евгения Шлеменкова, введение новых стандартов увеличит привлекательность жилых объектов. При приобретении недвижимости покупатель оценивает не только внешний вид помещения, но и оформление дома снаружи.

«Он обращает внимание на качество, какие-то бытовые условия, которые облегчают жизнь. Это уже реализуется», — цитирует «Радио 1» слова специалиста.

Что касается проблемы с парковкой, то в каждом случае вопрос нужно решать индивидуально. По мнению Шлеменкова, повышение норм строительства может вызвать подорожание жилья, пусть и небольшое. Ранее сообщалось, что даже при продлении программы господдержки спрос на новостройки снизится, а динамика стоимости замедлится. Цены вырастут максимум на 3-5% по итогам второго полугодия.

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Все новости / Экономика / Эксперт Шлеменков рассказал о новых стандартах качества жилья в Подмосковье
строительство недвижимость шлеменков стандарты качества
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