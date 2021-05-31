Пассажирский лайнер экстренно сел в Шереметьеве из-за запаха гари

Москва, 31 мая. Вылетевший из Сочи самолет экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево из-за запаха горелой проводки.

Посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Воздушное судно осматривают технические специалисты, сообщили в экстренных службах.

Самолет авиакомпании Transavia совершил аварийную посадку в португальском городе Фарго из-за пассажира, от которого исходил резкий неприятный запах. Некоторые люди теряли сознание, до посадки мужчину временно закрыли в туалете, сообщала газета A42.RU.