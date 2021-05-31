Блогеру Эдварду Билу продлили меру пресечения

Москва, 31 мая. Эдварду Билу, который устроил массовое ДТП с пострадавшими, продлили запрет определенных действий еще на два месяца. Решение вынес суд Москвы.

Ранее в отношении пранкера было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Максимальная санкция статьи — два года в колонии.

Авария произошла на Садовом кольце 1 апреля. По версии следствия, пранкер Эдвард Бил не справился с управлением, находясь за рулем Audi. Машина вылетела на полосу встречного движения и протаранила несколько автомобилей. Серьезные травмы получила консультант Государственной думы Мария Артемова. Ее адвокаты попросили закрыть возбужденное против Била уголовное дело, сообщал ФАН.