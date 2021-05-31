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31 мая 17:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:03
Общество
Виталий Милонов поддержал антитабачную политику Роспотребнадзора
17:02
Экономика
Два крупных инвестпроекта по благоустройству Петербурга представят на ПМЭФ
17:01
Политика
Штаб-квартиру НАТО закрыли для белорусских представителей
17:00
Общество
Экономист назвал причины, почему Украина останется одной из самых бедных стран
16:59
Происшествия
СК проводит проверку после падения малыша из окна квартиры в Севастополе
16:56
Происшествия
Полиция Анапы проверяет информацию о попытке растления 11-летнего мальчика
16:54
Армия
Столтенберг объявил состав участников саммита НАТО в июне
16:54
Экономика
АвтоВАЗ приостанавливает производство из-за нехватки некоторых комплектующих
16:50
Общество
Мария Бутина предложила наградить за мужество инспектора ДПС в Новосибирске
16:50
Спорт
Билеты на перенесенные в Петербург матчи Евро-2020 поступят в продажу 2 июня
16:49
Общество
Раскрыта главная интрига конкурса «Детская Новая волна ― 2021» в Крыму
16:46
Общество
Сибиряки проехались по крыше многоэтажки на электросамокате
16:44
Происшествия
Сахалинские медики рассказали о самочувствии девочки, упавшей в медицинский раствор
16:41
Общество
Бывшую стройплощадку «Горская» превратят в «туристическую жемчужину» Петербурга
16:39
Армия
Столтенберг: НАТО хочет улучшить отношения с Россией
16:38
Происшествия
Блогеру Эдварду Билу продлили меру пресечения
16:37
Армия
Hot Cars: российский «Ночной охотник» заставит силы НАТО «молить о пощаде»
16:37
Экономика
Объем инвестиций в обновление «Горской» в Петербурге составит более 60 млрд рублей
16:35
Спорт
Дивеев назвал главную задачу сборной России на Евро-2020
16:32
Экономика
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
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Блогеру Эдварду Билу продлили меру пресечения

Происшествия
Блогеру Эдварду Билу продлили меру пресечения
пресс-служба Тверского суда

Москва, 31 мая. Эдварду Билу, который устроил массовое ДТП с пострадавшими, продлили запрет определенных действий еще на два месяца. Решение вынес суд Москвы.

Ранее в отношении пранкера было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Максимальная санкция статьи — два года в колонии.

Авария произошла на Садовом кольце 1 апреля. По версии следствия, пранкер Эдвард Бил не справился с управлением, находясь за рулем Audi. Машина вылетела на полосу встречного движения и протаранила несколько автомобилей. Серьезные травмы получила консультант Государственной думы Мария Артемова. Ее адвокаты попросили закрыть возбужденное против Била уголовное дело, сообщал ФАН.

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москва дтп Эдвард Бил
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Все новости / Происшествия / Блогеру Эдварду Билу продлили меру пресечения
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