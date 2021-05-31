Заседание суда о продлении ареста блогеру Пыжу пройдет 3 июня

Москва, 31 мая. Московский дворец правосудия рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста блогеру Андрею Пыжу. Он обвиняется в незаконном получении данных о гостайне.

Срок ареста блогера истекает 5 июня. Ранее меру пресечения продлевали несколько раз. Он не признает вину в совершении преступления.

Андрея Пыжа отправили в СИЗО в августе 2020 года. Его обвиняют в незаконном получении доступа и разглашении государственной тайны. Наказание предполагает от трех до восьми лет лишения свободы.

Молодой человек известен исследованиями заброшенных и режимных объектов, в частности, Чернобыльской АЭС. Последнее место, где побывал в своих расследованиях блогер, — Ленинградская АЭС-2 в Сосновом Бору.