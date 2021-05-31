Москвичка обвинила оперного певца Владимира Винтеркинда в краже сумки

Москва, 31 мая. Жительница столицы обвинила оперного певца Владимира Винтеркинда в краже ее дамской сумки.

По словам женщины, инцидент произошел в ресторане одного из московских отелей. Она в какой-то момент отвлеклась и оставила сумочку без присмотра. Именно тогда Винтеркинд схватил ее клатч и покинул ресторан.

Пострадавшая утверждает, что в сумке у нее находились ключи от квартиры, документы и 20 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Бомж похитил женскую сумку из церкви в Кронштадте, сообщал ФАН. К сотрудникам полиции Северной столицы обратилась пожилая женщина.