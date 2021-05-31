Экс-бойцы получили по 16 и 15 лет за стрельбу в Москва-Сити

Москва, 31 мая. Пресненский суд вынес приговор бывшим бойцам Магомеду Исмаилову и Эльдару Хамидову, причастным к стрельбе в Москва-Сити в 2017 году.

Бывшие члены спортивного клуба боевых искусств «Скорпион» получили 16 и 15 лет колонии строгого режима, сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

В ноябре 2017 года в башне «Око», где отмечал юбилей бизнесмен Дмитрий Павлов, произошла перестрелка, в результате которой пострадали семь человек, в том числе два правоохранителя. Хамидова и Исмаилова признали виновными в незаконном обороте оружия, хулиганстве и покушении на убийство.