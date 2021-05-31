Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до −2 градусов

Москва, 31 мая. Похолодание ожидается в Подмосковье 1 и 2 июня. Температура в утреннее время опустится до −2 градусов.

В первый летний день на севере и востоке Московской области прогнозируются заморозки. Однако низкие температуры будут наблюдаться в столичном регионе только утром, уже днем станет заметно теплее.

Прохладная погода также будет наблюдаться в европейской части России. На погодные условия окажет влияние антициклон, надвигающийся с запада.

Жителям Москвы тем временем рассказали, когда ожидать возвращения тепла. Так, первые дни июня будут прохладными, только к 3 июня температурный фон должен вернуться к своей климатической норме.