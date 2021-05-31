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31 мая 14:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок признал вину в зале суда
14:05
Общество
Скончался актер фильма «Женитьба Бальзаминова» Филимон Сергеев
14:04
Общество
Компания Air France отложила очередной авиарейс в Москву
14:04
Общество
В Ростовской области 224 населенных пункта остаются без дорог
14:03
Общество
Эфир: Обсуждение проблем детства и подростковой жестокости с Анной Митяниной
14:02
Общество
МВД заявило, что в России нет условий для реализации идеи с алкозамками
14:00
Общество
Платные парковки в Краснодаре будут бесплатными еще 10 дней
14:00
Происшествия
Опубликовано видео масштабной спецоперации по выявлению оружейников
13:59
Шоу-бизнес
Данко признался, что сильно ревновал актрису Веру Сотникову к Александру Стриженову
13:58
Политика
Лавров заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО
13:57
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до −2 градусов
13:56
Наука
Ученые из Сингапура обнаружили следы самого медленного землетрясения
13:54
Армия
В Западном военном округе начались комплексные мобилизационные учения
13:54
Экономика
Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
13:52
Армия
Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
13:52
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о гибели юноши в Новосибирске
13:51
Политика
Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»
13:49
Происшествия
СК РФ возбудил дела за размещение фото нацистов во время «Бессмертного полка»
13:48
Политика
Бутина встала на защиту полицейского после инцидента с выстрелом в Новосибирске
13:45
Общество
В Госдуме отреагировали на проект лидеров «Медиазоны» «Универ:медиа»
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Праздничные мероприятия ко Дню защиты детей пройдут на культурных площадках Москвы

Общество
Праздничные мероприятия ко Дню защиты детей пройдут на культурных площадках Москвы
pixabay.com

Москва, 31 мая. Учреждения культуры в Москве подготовили программу мероприятий на День защиты детей. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Юные москвичи и их родители смогут принять участие в мастер-классах, квестах, викторинах, познавательных марафонах, а также посетить выставки, спектакли и показы любимых мультфильмов. Свыше 40 праздничных мероприятий будут проходить как в дистанционном, так и в очном формате. Основная часть запланирована на 1 июня.

Лианозовский парк проведет онлайн творческий мастер-класс по живописным техникам и рукоделию. Занятие пройдет на странице площадки в Instagram. В Центральной библиотеке №80 проведут квест по сказке Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Парк «Северное Тушино» и киностудия «Союзмультфильм» организуют викторину по любимой анимации. Кроме того, в парке покажут мультфильмы: «Тайна третьей планеты», «Трое из Простоквашино», «Малыш и Карлсон» и другие. Для посещения необходима предварительная регистрация.

До этого сообщалось, что правительство Москвы организует мероприятия в День защиты детей на ВДНХ. Участников призывают строго соблюдать санитарные требования на фоне коронавируса.

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программа мероприятия день защиты детей
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Все новости / Общество / Праздничные мероприятия ко Дню защиты детей пройдут на культурных площадках Москвы
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