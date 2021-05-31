Праздничные мероприятия ко Дню защиты детей пройдут на культурных площадках Москвы

Москва, 31 мая. Учреждения культуры в Москве подготовили программу мероприятий на День защиты детей. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Юные москвичи и их родители смогут принять участие в мастер-классах, квестах, викторинах, познавательных марафонах, а также посетить выставки, спектакли и показы любимых мультфильмов. Свыше 40 праздничных мероприятий будут проходить как в дистанционном, так и в очном формате. Основная часть запланирована на 1 июня.

Лианозовский парк проведет онлайн творческий мастер-класс по живописным техникам и рукоделию. Занятие пройдет на странице площадки в Instagram. В Центральной библиотеке №80 проведут квест по сказке Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Парк «Северное Тушино» и киностудия «Союзмультфильм» организуют викторину по любимой анимации. Кроме того, в парке покажут мультфильмы: «Тайна третьей планеты», «Трое из Простоквашино», «Малыш и Карлсон» и другие. Для посещения необходима предварительная регистрация.

До этого сообщалось, что правительство Москвы организует мероприятия в День защиты детей на ВДНХ. Участников призывают строго соблюдать санитарные требования на фоне коронавируса.