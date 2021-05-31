Ученые из МГУ начали испытания нового метода лечения пациентов с COVID-19

Москва, 31 мая. Новый метод лечения пациентов с коронавирусной инфекцией разработали исследователи Медицинского научно-образовательного центра МГУ.

Специалисты предложили лечить зараженных коронавирусом с помощью калийсберегающего диуретика — спиронолактона. Его намерены использовать для терапии коронавируса в осложненной форме, в частности, пневмонии.

Также ученые обратили внимание, что одним из симптомов вируса является нарушение функции свертываемости крови, что приводит к тромбозам. Для решения этой проблемы специалисты планируют применять дипиридамол, который снижает скорость агрегации тромбоцитов. Ученые начали проводить клинические исследования, сообщили в пресс-службе МГУ.

До этого сообщалось, что в России заразились коронавирусом еще 8475 человек в 83 регионах страны. Данные поступили от оперативного штаба по борьбе с инфекцией.