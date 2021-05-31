Появились фотографии убитых членов семьи в Щелкове

Москва, 31 мая. Фотографии матери и двух дочерей, найденных мертвыми в щелковской квартире, появились в распоряжении Федерального агентства новостей (ФАН).

Изрезанные тела 40-летней Юлии Е. и ее дочерей, которым было 11 и 17 лет, нашли в их квартире. Рядом лежал труп главы семейства без видимых следов насильственной смерти.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. С места происшествия изъяли ножи, мобильные телефоны погибших и пустую бутылку из-под уксуса, которая валялась рядом с мертвым мужчиной. Назначен ряд экспертиз. По информации ФАН, глава семьи страдал от игровой зависимости и часто ругался с женой из-за денег.