СК показал кадры с места убийства семьи в Щелкове

Москва, 31 мая. Следственный комитет опубликовал видео с места убийства матери и двух дочерей в подмосковном Щелкове. Подозрения пали на главу семьи, тело которого было найдено в той же квартире.

В квартире, где проживала семья, нашли изрезанные тела женщины и двух детей. Рядом с ними лежал труп мужчины без видимых признаков насильственной смерти.

С места происшествия изъяли ножи, мобильные телефоны и бутылку из-под уксуса, которая лежала возле трупа отца. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи и криминалисты осматривают помещение и допрашивают родных и друзей погибших. Назначен ряд экспертиз.