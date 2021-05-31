Найденные мертвыми в Щелкове члены семьи не общались с соседями

Москва, 31 мая. Глава семьи, которая погибла в Подмосковье, умер через несколько суток после жены и детей. Источник ФАН назвал несколько подробностей ЧП.

Погибшие приехали в Россию из Таджикистана около десяти лет назад. Первое время, по словам собеседника агентства, снимали квартиру в Москве, совсем недавно взяли свое жилье в ипотеку. В РФ у них нет ни родных, ни знакомых. Дети обучались на домашнем обучении, их мать — домохозяйка.

Мужчина, которого нашли мертвым вместе с женой и двумя детьми, мог учинить расправу над родными из-за денег. По предварительным данным, 42-летний Фируз Е. был игроманом и тратил деньги на спортивные ставки. Его супруга, погибшая 40-летняя Юлия Е., регулярно конфликтовала с мужем из-за пристрастия к азартным играм, сообщал ФАН.