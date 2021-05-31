Правоохранители озвучили версию смерти целой семьи в Подмосковье

Москва, 31 мая. Сотрудники правоохранительных органов Московской области озвучили предварительную версию жуткой смерти семьи в подмосковном Щелкове.

Согласно одной из предварительных версий следствия, 40-летняя жительница Московской области и двое детей были убиты, а 42-летний мужчина отравился. Информация о том, что смерть мужчины носила насильственный характер, не подтвердилась, Об этом ФАН сообщил источник в полиции.

Ранее стало известно, что семья из четырех человек найдена мертвой в многоэтажном жилом доме под Москвой. Женщина и несовершеннолетние дети были найдены с многочисленными ножевыми ранениями, а мужчина — без видимых телесных повреждений.