Стали известны личности родителей убитых в Щелкове детей

Москва, 31 мая. В распоряжении ФАН оказались данные об убитой семье из Щелкова. Их обнаружили мертвыми в квартире многоэтажного дома.

Погибшими оказались 40-летняя Юлия Е., а также 42-летний Фируз Е. По данным источника ФАН, мужчина родом из Таджикистана, но имеет российское гражданство. Также погибли двое детей семи и 11 лет. Обе девочки. Их нашли с множественными колото-резаными ранениями.

Квартира, в которой были найдены трупы, находилась на десятом этаже. Дверь была закрыта изнутри, окна были открыты для проветривания. Следователи назначили судебно-медицинские и другие экспертизы, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, сообщал ФАН.