Семья из четырех человек найдена мертвой в подмосковном Щелкове

Москва, 31 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения в квартире многоэтажного дома в Щелкове членов семьи из четырех человек мертвыми.

Погибшими оказались 40-летняя женщина, двое детей семи и 11 лет с множественными колото-резаными ранениями, а также 42-летний мужчина без признаков насильственной смерти. Следственно-криминалистическая группа выехала на место инцидента.

Квартира, в которой были найдены трупы, находилась на десятом этаже. Дверь была закрыта изнутри, окна были открыты для проветривания. Следователи назначили судебно-медицинские и другие экспертизы, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Сын зарезал мать в Дагестане из-за запрета пользоваться смартфоном, сообщало Федеральное агентство новостей. Подозреваемого в совершении преступления задержали по горячим следам.