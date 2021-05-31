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31 мая 09:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:31
Происшествия
СК направил ходатайство об аресте екатеринбургского стрелка
09:31
Общество
В КНР зафиксировали новую вспышку коронавирусной инфекции
09:31
Общество
Усталость в ногах может быть причиной опасного заболевания
09:29
Политика
Бывший глава МИД Украины пожаловался на нежелание граждан вступать в НАТО
09:27
Политика
Власти Южной Кореи сообщили о «пропаже» лидера КНДР
09:26
Происшествия
Водитель Toyota спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
09:26
Происшествия
Следователи допросили владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле
09:25
Шоу-бизнес
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант похвасталась упругими ягодицами на новых фото
09:24
Общество
Компания «Аэрофлот» открыла в Красноярске международный авиахаб
09:24
Экономика
Эксперты рассказали, в каких домах Новосибирска продается больше всего квартир
09:23
Политика
Депутат Рады развесил в Киеве антироссийские билборды
09:22
Общество
Названы самые действенные советы, как сбросить 10 килограммов
09:17
Происшествия
Адвокат арестованной Сапеги рассказал, когда ей будет предъявлено обвинение
09:15
Общество
Основной этап сдачи ЕГЭ начался в российских школах
09:12
Политика
Журналисты узнали, что Дания помогала США следить за рядом европейских политиков
09:12
Политика
Российские спецслужбы помогли предотвратить провокации олигархов в Минске
09:04
Армия
Россия и Белоруссия начали подготовку к масштабным учениям «Запад-2021»
09:01
Общество
Ясная и солнечная погода ожидается в Петербурге в понедельник
09:00
Общество
Жителей Новосибирской области начали прививать вакциной от COVID-19 «КовиВак»
08:56
Экономика
Названы три главных риска для банковской системы России
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Синоптик рассказал о погоде в последний день весны в Москве

Общество
Синоптик рассказал о погоде в последний день весны в Москве
pixabay.com

Москва, 31 мая. Облачная погода с прояснениями установится в понедельник, 31 мая в столице, осадков синоптики не ожидают, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам специалиста, воздух в Москве прогреется до 15 градусов. Атмосферное давление достигнет 751 миллиметр ртутного столба. Ожидается северо-восточный ветер, три-восемь метров в секунду.

«В Москве сегодня облачно, с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем в столице плюс 13-15, по области — плюс 11-16», — сообщил РИА Новости Синенков.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о климатических изменениях в столице России на этой неделе. Ее начало будет прохладным, но к 3 июня температурный фон вернется к климатической норме.

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погода москва фобос
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