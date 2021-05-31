Синоптик рассказал о погоде в последний день весны в Москве

Москва, 31 мая. Облачная погода с прояснениями установится в понедельник, 31 мая в столице, осадков синоптики не ожидают, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам специалиста, воздух в Москве прогреется до 15 градусов. Атмосферное давление достигнет 751 миллиметр ртутного столба. Ожидается северо-восточный ветер, три-восемь метров в секунду.

«В Москве сегодня облачно, с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем в столице плюс 13-15, по области — плюс 11-16», — сообщил РИА Новости Синенков.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о климатических изменениях в столице России на этой неделе. Ее начало будет прохладным, но к 3 июня температурный фон вернется к климатической норме.