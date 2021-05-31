Опрос показал количество планировавших голосовать на первичных выборах ЕР

Москва, 31 мая. Проект «Московский опрос» выяснил, сколько жителей российской столицы планировали голосовать на предварительных праймериз партии «Единая Россия».

Исследование проходило в течение месяца. Для его проведения выбрали формат видео опроса, чтобы невозможно скорректировать его результаты. В результате было собрано видео от тысячи жителей Москвы.

Согласно опросу, 67% планировали зарегистрироваться на сайте в качестве выборщиков. Отмечается, что 54% будущих избирателей были не старше 25 лет, еще 33% оказались в возрасте от 25 до 35 лет, старше 35 лет были только 13%.

Более 220 тысяч жителей Санкт-Петербурга готовы голосовать на предварительном праймериз «Единой России». В городе голосование состоится в электронном формате. Участвовать в предварительном голосовании на выборы в Госдуму будут 197 кандидатов, на выборы в Законодательное собрание — 456. Праймериз «Единой России» в Санкт-Петербурге прошло с 24 по 30 мая.