Движение на оранжевой ветке московского метро восстановлено

Москва, 30 мая. Движение поездов на центральном участке Калужско-Рижской линии московского метрополитена уже восстановили.

До этого поезда на оранжевой ветке следовали с увеличенными интервалами. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Причиной стала проверка инфраструктуры на данном участке. В ведомстве отметили, что теперь все работает в штатном режиме, а движение поездов на линии вводится в привычный график.

Ранее стало известно, что проходка тоннелей на Большой кольцевой линии метро Москвы завершена на 95%. Специальному щиту осталось преодолеть около пяти километров.