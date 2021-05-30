Москвичам сообщили о сбое в движении поездов по оранжевой линии метро

Москва, 30 мая. Московский метрополитен изменил график движения поездов на центральном участке Калужско-Рижской линии, заявили в столичном дептрансе.

Интервал движения поездов на оранжевой линии московского метрополитена был увеличен, говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, причиной изменения графика стала проверка транспортной инфраструктуры.

Конструкции из монолита на станции «Кунцевская» московского метрополитена готовы на 80%. Как сообщалось ранее, работы проводятся на западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ).