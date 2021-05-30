Синоптик Тишковец рассказал, когда в Москву вернется тепло

Москва, 30 мая. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о климатических изменениях в столице России на следующей неделе.

Эксперт сообщил, что начало грядущей недели в Москве ожидается прохладным. Однако к 3 июня температурный фон вернется к своей климатической норме, добавил Тишковец.

Специалист отметил, что сейчас на российскую столицу оказывает влияние скандинавский антициклон, который гонит с севера холодные массы воздуха. Из-за этого столбики термометров держатся на шесть градусов ниже, чем предполагается, передает РИА Новости.

Синоптик рассказал, что в Москве ожидается постепенное улучшение метеоусловий. Таким образом, осадки не прогнозируются, а солнце чаще начнет выглядывать из-за кучевых облаков. Тишковец считает, что к следующим выходным в регионе ночная температура повысится до +9...+14, а максимальная дневная температура воздуха составит +22...+27 градусов.

Ранее сообщалось, что скандинавский антициклон принес в Москву сентябрьскую погоду. Из-за его влияния температура воздуха на территории европейской части России держится ниже климатической нормы.