Власти Румынии выдали РФ организатора незаконных азартных игр

Москва, 30 мая. Компетентные органы Румынии экстрадировали в Россию подозреваемого в организации незаконных азартных игр Михаила Ч. Нелегальный игорный клуб располагался в Московской области.

Скрывавшийся от правоохранительных органов злоумышленник был возвращен в Россию по требованию Генеральной прокуратуры РФ. По версии следствия, Михаил Ч. весной 2013 года организовал в деревне Макарово Подольского района подпольное игорное заведение, с помощью которого смог разбогатеть на 6 млн рублей.

Преступник с подельниками установил в помещении более 20 игровых автоматов и нанял персонал для клуба. Работники принимали у клиентов наличные, вносили кредиты на игровые автоматы, снимали показания счетчиков, подсчитывали выручку и расплачивались с охраной заведения. В отношении гражданина Румынии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»).

Ранее организаторов нелегального онлайн-казино задержали в Петербурге. На скамье подсудимых оказались 46-летний мужчина и 19-летняя девушка.