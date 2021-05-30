Видео с места падения автомобиля в реку на Нагатинской набережной появилось в Сети

Москва, 30 мая. В распоряжении ФАН оказались кадры, снятые во время происшествия на Нагатинской набережной. Там иномарка рухнула в воду.

В ролике видно, что на месте происшествия работали сотрудники МЧС, а также полиция. Из-за инцидента у воды столпились люди, желающие посмотреть на произошедшее.

Автомобиль уже достали из воды. С водителем и пассажиром работают врачи и оказывают всю необходимую помощь. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего, информации о состоянии здоровья пострадавших пока нет, сообщал ФАН.