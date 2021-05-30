Огромный склад с пластмассой полыхает в Подмосковье

Москва, 30 мая. Складское помещение горит в Солнечногорском районе на площади 600 кв. м. По данным экстренных служб, огонь может перекинуться на соседнее строение.

В нескольких метрах от пожара находится еще один склад и частные гаражи. Информации о пострадавших пока не поступало. На месте работают спасатели, все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

В Ростове-на-Дону сгорел двухэтажный склад «Аквамаркет». Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м, в результате ЧП обвалилась крыша здания. В ликвидации огня были задействованы 66 человек и 20 единиц спецтехники. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, сообщал ФАН.