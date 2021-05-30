В Москве автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной

Москва, 30 мая. Машина улетела в воду с Нагатинской набережной. Инцидент произошел на юге столицы.

Спасатели вытащили на берег водителя и пассажира, а медики уже оказывают им необходимую первую помощь, сообщает сайт 360tv.ru. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время выясняют обстоятельства произошедшего, информации о сотсоянии здоровья пострадавшего пока не поступало.

Симоновскую набережную начали реконструировать в Москве, сообщал ФАН. Работы будут производиться от существующего участка до Третьего транспортного кольца.